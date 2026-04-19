Batman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Eyüp E'nin (56) kullandığı 34 CDH 834 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem D'ye (25) çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Özlem D. ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

