Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarda, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.



Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile aparat ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.



