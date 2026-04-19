Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te 18'inci Geleneksel Türk Kalp Vakfı Bisiklet Gezisi yapıldı

        Bilecik'te 18'inci Geleneksel Türk Kalp Vakfı Bisiklet Gezisi yapıldı

        Bilecik'te, bu yıl 18'incisi düzenlenen Geleneksel Türk Kalp Vakfı Bisiklet Gezisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 15:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisikletliler Derneği İl Temsilciliğince organize edilen, Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi önünden başlayan gezide 30 bisikletli, Ertuğrulgazi Mahallesi ile Bilecik Şehir Ormanı'nda turlayıp kalp sağlığına dikkati çekti.

        Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, AA muhabirine, organizasyonun "Ben senin için 7/24 çalışıyorum. Sen kalbin için ne yapıyorsun?" sloganıyla hayata geçirildiğini söyledi.

        Bisiklet sürmenin kalp sağlığına faydalı olduğunu vurgulayan Yavuz, "Hem efor sarf ediyoruz hem de kalori harcamış oluyoruz. Ayrıca bacak kaslarımızı da çalıştırıyor. Bunu zaten doktorlar tavsiye ediyor." dedi.

        Katılımcılardan Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Dr. Pınar Kula Hatipoğlu da kalp sağlığının korunmasında fiziksel aktivitenin önemine işaret etti.

        Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanılmasını tavsiye eden Hatipoğlu, "Bisiklete binmek, kalp sağlığı için oldukça faydalı. Biz de hem çocuklarımıza örnek olmak hem de fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmak için bugün pedallayacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        40 bin kartonla koreografi
        40 bin kartonla koreografi
        "Annem bana can verdi ben ona hayat"
        "Annem bana can verdi ben ona hayat"
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Benzer Haberler

        Bilecik'te tıp fakültesi öğrencilerinden huzurevine sağlık desteği
        Bilecik'te tıp fakültesi öğrencilerinden huzurevine sağlık desteği
        BŞEÜ'den hemşirelik eğitiminde uluslararası arenada ses getiren çalışma
        BŞEÜ'den hemşirelik eğitiminde uluslararası arenada ses getiren çalışma
        Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde kapsamlı denetim
        Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde kapsamlı denetim
        Kadın gücüyle tarih yaşatılacak
        Kadın gücüyle tarih yaşatılacak
        Şampiyonlar Pazaryeri'nin gururu oldu
        Şampiyonlar Pazaryeri'nin gururu oldu
        BŞEÜ'den uluslararasılaşmada önemli hamle
        BŞEÜ'den uluslararasılaşmada önemli hamle