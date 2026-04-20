        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Bitlis Eren Üniversitesinde "Bitlis Eren Sanat Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesince düzenlenen "Bitlis Eren Sanat Buluşmaları" etkinliği kapsamında 25 üniversiteden gönderilen eserlerden oluşan resim sergisi açıldı, söyleşi gerçekleştirildi.

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Güzel Sanatlar Fakültesinde yapımı tamamlanan sergi salonunda düzenlenen karma serginin açılışını yaptı.

        Vali Karakaya ve Elmastaş, ardından sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda düzenlenen söyleşi programının açılışında konuşan Prof. Dr. Elmastaş, üniversite ve güzel sanatlar fakültesi etkinliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

        Açılışını yaptıkları sergi salonunda ilk kez resim sergisi düzenlendiğini belirten Elmastaş, "Hem salonun hem de birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı serginin açılışını yaptık. 25 üniversiteden 70 civarında eser sergilendi. Karma bir sergi oldu. Sergiyi gezerken çok farklı eserler gördük. Belki de Bitlis'te ilk defa bu kadar çeşitli eserlerin bir arada olduğu bir sergiye şahitlik ettik." diye konuştu.

        BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar ise fakültede bir başlık altında iki etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Fakülteye kazandırılan sergi salonunun ulusal karma bir sergiyle açılışını yaptıklarını anlatan Masdar, "Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen hocalarımızla da sanat söyleşisi yapacağız. Farklı üniversitelerden eserlerini gönderen ve buraya gelerek programımıza katılan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Onları ağırlamak ve eserlerini burada sergilemek çok onur verici." ifadelerini kullandı.

        Masdar'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ateş, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Oktay Yalın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münevver Üçer öğrencilerle söyleşi yaptı.

        Etkinliğe, akademisyenler, üniversite ve Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

