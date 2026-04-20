        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Mohammad Akbar yönetimindeki 41 AA 553 plakalı İran tırı, Tatvan-Van kara yolunun Düzcealan ve Kolbaşı köyleri mevkisinde karşı yönden gelen Bahattin Adıyan'ın kullandığı 06 DEF 867 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Harun Yıldız ve sürücü Adıyan kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Akbar ise Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yıldız ve Adıyan'ın cenazeleri, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
