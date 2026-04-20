Bitlis'te otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Mohammad Akbar yönetimindeki 41 AA 553 plakalı İran tırı, Tatvan-Van kara yolunun Düzcealan ve Kolbaşı köyleri mevkisinde karşı yönden gelen Bahattin Adıyan'ın kullandığı 06 DEF 867 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobildeki Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Harun Yıldız ve sürücü Adıyan kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Akbar ise Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yıldız ve Adıyan'ın cenazeleri, sağlık ekiplerine teslim edildi.

