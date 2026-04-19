Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri GÜNCELLEME - Bitlis'te dereye düşen beton mikserinin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

        GÜNCELLEME - Bitlis'te dereye düşen beton mikserinin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

        Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda kontrolden çıkarak dereye düşen beton mikserinin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 20:54 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bitlis'te dereye düşen beton mikserinin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

        Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda kontrolden çıkarak dereye düşen beton mikserinin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

        Tatvan-Hizan kara yolunun Hazo bölgesinde, Ergin Aras idaresindeki beton mikseri kontrolden çıkarak dereye düştü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Hizan Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, suda kaybolan Aras'ın bulunması için dere yatağında çalışma başlattı.

        Yoğun yağışa rağmen bölgede ve dere yatağında yürütülen yaklaşık 6 saatlik arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen 2 vincin yardımıyla kaldırılan aracın mikser kısmına sıkışan Aras'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Vince bağladıkları halatlarla dereye inen arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Aras'ın cenazesi, otopsi için Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"

        Dereye yuvarlanan beton mikserinin şoförü kayboldu (2)
        Tatvan'daki mikser kazasında sürücü hayatını kaybetti
        Dereye yuvarlanan beton mikserinin şoförü kayboldu
        Bitlis 1916 Spor, konuk ettiği Şırnak Petrolspor'u yendi
        Bitlis'te dereye düşen beton mikserinin sürücüsü kayboldu
        Tatvan'da beton mikseri dereye uçtu