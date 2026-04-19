Bitlis'te dereye düşen beton mikserinin sürücüsü kayboldu
Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda kontrolden çıkan beton mikseri dereye düştü, kaybolan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Tatvan-Hizan kara yolunun Hazo bölgesinde, E.A'nın idaresindeki beton mikseri kontrolden çıkarak dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, suda akıntıya kapıldığı değerlendirilen E.A'nın bulunması için dere yatağında çalışma başlattı.
Etkili olan yağışlar nedeniyle deredeki su seviyesinin yükselmesi arama çalışmalarını zorlaştırıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.