Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, sulama göleti projesini incelendi

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, sulamaya kazandırılması planlanan gölette incelemelerde bulundu. İlçedeki gölette biriken suyun bağ ve bahçelere ulaştırılması amacıyla yapılması planlanan kanalın güzergahının bulunduğu bölgeye giden Akbaba, yetkililerden bilgi aldı. Akbaba, projenin tamamlanmasıyla ilçede tarımsal verimliliğin artacağını söyledi. Akbaba, "İlçemizin tarımsal üretimini güçlendirecek bu önemli projeyi yakından takip ediyoruz. Gölette biriken suyun verimli şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunulması için planlamalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

