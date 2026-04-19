Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Atatürk
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço (Dk. 46 Balbudia), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Deniz Yıldız), Doğancan Davas, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 62 Abdulsamet Kırım), Kaan Arslan (Dk. 71 Onur Öztonga), Kouagba (Dk. 46 Mert Çetin), Harun Alpsoy
Adana Demirspor: Ata Gül, Enes Demirtaş (Dk. 81 Yiğit Can Okat), Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Demir Yavuz), Ahmet Bolat, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 81 Aslan Atay), Ahmet Yılmaz (Dk. 31 Diyar Zengin), Muhammed Ergen (Dk. 62 Aykut Sarıkaya), Toprak Bayar
Goller: Dk. 20 Lima, Dk. 24 ve Dk. 82 Barış Alıcı, Dk. 53 Ömürcan Artan, Dk. 58 Arda Usluoğlu, Dk. 69 Doğancan Davas (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Mert Menemencioğlu, Dk. 84 Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor)
BOLU
