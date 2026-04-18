Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenler buluştu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları bir araya geldi.



Kasaplar Mahallesi mevkisindeki bir otelde buluşan aileler, yangında kaybettikleri yakınlarının unutulmaması için yaptıkları çalışmaları paylaştı, ayrıca yapılabilecek etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Aileler, yangında ihmali olan bakanlık yetkililerinin yargılanmasının sağlanması için atılması gereken adımları da konuştu.



- "Burada bir eylem planını görüşeceğiz ve devreye sokacağız"



Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, toplantı öncesi gazetecilere, yangının üzerinden 15 ay geçmesine rağmen olayda ihmali olan bakanlık yetkililerinin yargılanmasının henüz başlamadığını söyledi.



Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu dile getiren Gültekin, itiraz üzerine Danıştayın soruşturma izni verdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin hala görevde olduğunu savundu.



Gültekin, hakkında soruşturma izni verilen bakanlık personelinin yargılamasının başlaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:



"Ne bekliyorsunuz bu şahıslarla ilgili dava açmak için? Kamuoyu baskısı olmasa, biraz daha unutturup bunlarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararını mı vereceksiniz? Şunun bilinmesini istiyorum, buradaki ailelerin bundan sonra hayatla ilgili tek gayeleri, tek yaşama sebebi vardır. Evlatlarımızın vefatına sebep olan kim varsa irili ufaklı, yargı önüne çıkıp hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Hak etmedikleri ceza varsa beraat etsinler, hukuka saygılıyız ama önce mahkeme önüne çıkacaklar."



Aileler olarak bu konuda ne yapacaklarını konuşmak için bir araya geldiklerini dile getiren Gültekin, "Yasal şikayetlerimiz, prosedürlerimiz avukat meslektaşlarımız aracılığıyla devam ediyor. Burada bir eylem planını görüşeceğiz ve devreye sokacağız. Hukuk çerçevesinde onları orada tutmayacağız ve hesaplarını soracağız. Evlatlarımın kanı, 78 canın kanı yakalarındadır." ifadelerini kullandı.

