Habertürk
Habertürk
        Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenler buluştu

        Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenler buluştu

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenler buluştu

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları bir araya geldi.

        Kasaplar Mahallesi mevkisindeki bir otelde buluşan aileler, yangında kaybettikleri yakınlarının unutulmaması için yaptıkları çalışmaları paylaştı, ayrıca yapılabilecek etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

        Aileler, yangında ihmali olan bakanlık yetkililerinin yargılanmasının sağlanması için atılması gereken adımları da konuştu.

        - "Burada bir eylem planını görüşeceğiz ve devreye sokacağız"

        Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, toplantı öncesi gazetecilere, yangının üzerinden 15 ay geçmesine rağmen olayda ihmali olan bakanlık yetkililerinin yargılanmasının henüz başlamadığını söyledi.

        Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu dile getiren Gültekin, itiraz üzerine Danıştayın soruşturma izni verdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin hala görevde olduğunu savundu.

        Gültekin, hakkında soruşturma izni verilen bakanlık personelinin yargılamasının başlaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

        "Ne bekliyorsunuz bu şahıslarla ilgili dava açmak için? Kamuoyu baskısı olmasa, biraz daha unutturup bunlarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararını mı vereceksiniz? Şunun bilinmesini istiyorum, buradaki ailelerin bundan sonra hayatla ilgili tek gayeleri, tek yaşama sebebi vardır. Evlatlarımızın vefatına sebep olan kim varsa irili ufaklı, yargı önüne çıkıp hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Hak etmedikleri ceza varsa beraat etsinler, hukuka saygılıyız ama önce mahkeme önüne çıkacaklar."

        Aileler olarak bu konuda ne yapacaklarını konuşmak için bir araya geldiklerini dile getiren Gültekin, "Yasal şikayetlerimiz, prosedürlerimiz avukat meslektaşlarımız aracılığıyla devam ediyor. Burada bir eylem planını görüşeceğiz ve devreye sokacağız. Hukuk çerçevesinde onları orada tutmayacağız ve hesaplarını soracağız. Evlatlarımın kanı, 78 canın kanı yakalarındadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Grand Kartal Otel faciasının mağdur aileleri Bolu'da bir araya geldi
        Grand Kartal Otel faciasının mağdur aileleri Bolu'da bir araya geldi
        Bolu'da geleceğin iletişimcileri kendi hikayelerini dijitale taşıdı
        Bolu'da geleceğin iletişimcileri kendi hikayelerini dijitale taşıdı
        İletişim uzmanından "toplumsal çürüme" ve "dijital yalnızlık" uyarısı
        İletişim uzmanından "toplumsal çürüme" ve "dijital yalnızlık" uyarısı
        Tanju Özcan'ın 'Tehdit ve şantaj' davasının ilk duruşması yapıldı
        Tanju Özcan'ın 'Tehdit ve şantaj' davasının ilk duruşması yapıldı
        Tanju Özcan'ın şantaj davasına damga vuran iddia: "Narven Termal Kasaba'ya...
        Tanju Özcan'ın şantaj davasına damga vuran iddia: "Narven Termal Kasaba'ya...
        Tartıştığı eşine aracıyla çarpıp ayaklarını ezdi; o anlar kamerada
        Tartıştığı eşine aracıyla çarpıp ayaklarını ezdi; o anlar kamerada