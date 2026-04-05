    Takipde Kalın!
        Bursa'da "Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması" düzenlendi

        Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında "Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Bursa Valiliği öncülüğünde Merinos Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya, kadın ve erkek kategorilerinde toplam 213 sporcu katıldı.

        Erkekler kategorisinde Atıcılar Tekkesi Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü sporcusu Murat Üstün, kadınlar kategorisinde Hasanağa Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcusu Sevgi Duran birinciliği elde etti.

        Erkekler kategorisinde ilk dörde giren yarışmacılara madalya ve ödüllerini, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Şube Müdürü Fatih Turgut, kadınlar kategorisinde ilk dörde giren yarışmacılara ise Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naşit Gündoğan takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

