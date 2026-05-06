        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri İznik'te "Sahada Öğrenen, Dünyaya Anlatan Gençler" programı yapıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kamu Diplomasisi Kulübü tarafından düzenlenen "Sahada Öğrenen, Dünyaya Anlatan Gençler" projesi kapsamında, İznik ilçesinde saha programı ve medeniyet okuması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 12:04 Güncelleme:
        İlçenin tarihi ve kültürel mirasını, tarihçi-yazar Zafer Bilgi rehberliğinde yerinde inceleyen gençler, kültürel mirası doğru okuma ve uluslararası düzeyde ifade edebilme becerilerini geliştirdi.

        Kamu Diplomasisi Kulübü Başkanı Yahya Sait Kahraman, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, günümüzde ülkelerin yalnızca sahip oldukları bilgiyle değil, bu bilgiyi anlatabilme kabiliyetiyle öne çıktığını belirtti.

        Çok aşamalı bir model olarak tasarlanan proje kapsamında, saha programlarının yanı sıra analiz, içerik üretimi ve uluslararası anlatı geliştirme süreçlerinin de yürütüleceği aktaran Kahraman, "Bu programla gençlerimizi sadece öğrenen değil, aynı zamanda temsil eden bireyler olarak yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Kahraman, projenin ilerleyen süreçte farklı şehirlerde uygulanarak yaygınlaştırılması ve gençlerin Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası platformlarda temsil edebilecek yetkinliğe ulaşmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

