Çorum'da kar ve yağmur etkili oldu.



Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyu devam etti.



Yağışlar, Sungurlu, Oğuzlar, Laçin ve İskilip ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar şeklinde görüldü.





Sungurlu ilçesine bağlı Kertme köyü de kısa süreli beyaz örtüyle kaplandı.



Yağışla birlikte il genelinde hava sıcaklıkları bir gün önce kaydedilen en yüksek 21 dereceden 8 dereceye kadar düştü.



Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte yağışlı hava 6 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek. 4 gün boyunca hava sıcaklığının en yüksek 13, en düşük 4 derece seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

