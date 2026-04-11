Edirne'de Nevruz Bayramı kutlandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: "Bu topraklarda birlikte yaşıyoruz, birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, köklü çınar dimdik ayakta kalır. İnşallah daha güzel nevruzlarda yeniden buluşacağız" dedi.



Turan, Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde hava muhalefeti nedeniyle daha önce ertelenen Nevruz Bayramı kutlama programında yaptığı konuşmada nevruzun birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.



Edirne'de bulunmaktan büyük onur duyduğunu, tarihin emaneti olan şehrin Avrupa'ya açılan önemli bir kapı olduğunu dile getiren Turan, "Edirne'miz tarihin ve coğrafyanın bize yüklemiş olduğu çok özel bir stratejik emanet. Biz biliyoruz ki Edirne’nin güvenliğini sağlamak Türkiye’nin huzurunu sağlamaktır. Edirne'nin huzurunu sağlamak tüm Balkanlar’ın huzurlu olması anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.



Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Turan, teşkilatın fedakarlık ve kahramanlıkla görev yaptığını belirtti.



Turan, "Bu kadim teşkilat, yeri geldiğinde şehadetine koşan, gazi olmaktan çekinmeyen, ter dökmekten yüksünmeyen çok özel bir teşkilat. Bu millet her 'imdat' dediğinde imdadına koşan çok kıymetli bir teşkilat. Binalarda değil, yüreklerde kurulmuş özel bir teşkilat." diye konuştu.



İstanbul'da kısa süre önce yaşanan bir olayda polislerin gösterdiği kahramanlığa da değinen Turan, teşkilatı tebrik etti.



- "Nevruz yeniden diriliş demektir"



Nevruzun Türk milletinin en eski bayramlarından biri olduğunu anlatan Turan, şunları kaydetti:



"Nevruz yeniden diriliş demektir, uyanış demek, ayağa kalkmak demek. Bir yandan bahar, bir yandan umut demek. 2009'da UNESCO’nun Kültürel Miras Listesi'ne alınması bizler için ayrı bir başarıdır. Nevruz 'yeni gün' demek, 'doğmak' demek, 'diriliş' demek. Çiçeğin topraktan çıkması gibi bu milletin demirleri eriterek dağlardan çıkmasını simgeler."



Nevruzun geçmişte istismar edildiğini belirten Turan, bayramın yanlış algılandığı dönemler olduğunu ancak bugün milletin ortak değeri haline geldiğini söyledi.



Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluklarına da dikkati çeken Turan, bölgesel ve küresel gelişmelere rağmen ülkenin güçlü duruşunu sürdürdüğünü ifade etti.



Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Turan, "Etrafımızda savaşlar, gerginlikler var. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna krizi, güneyimizde Suriye ve Irak meselesi, büyük oranda yoluna girse de İran - ABD savaşı. Bölgemizde farklı krizler yaşanıyor. Ancak Türkiye’nin güçlü yapısı, liderliği ve küresel etkisi bizi bu krizlerin olumsuz etkilerinden korumaktadır. Bu topraklarda birlikte yaşıyoruz, birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, köklü çınar dimdik ayakta kalır. İnşallah daha güzel nevruzlarda yeniden buluşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Edirne Valisi Yunus Sezer de Nevruz Bayramı'nın birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olduğunu dile getirdi.



Nevruzun, Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada aynı duygularla kutlandığını ifade eden Sezer, "Nevruz, milletimizin ortak değerlerini hatırladığı, töresini yeniden yaşattığı önemli günlerden biridir." dedi.



AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de vatandaşların nevruzunu kutladı.



Konuşmaların ardından Turan'a umut, bereket, şifa, yenilenme, ritüeli taşıyan içerisinde keçi patisi, yumurta, sumak, sümelek, mum, ayna, sirke, elma bulunan "Nevruz Sofrası" ikramında bulunuldu.



Ardından, Turan, Vali Sezer ve protokol üyeleri nevruz ateşini yaktı, demir dövdü, yağlı güreş gösterisi izledi ve yumurta tokuşturdu. Turan, dilek ağacına "Daha güçlü bir Türkiye" dileğini astı.



