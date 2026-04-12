Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'nin Enez ilçesindeki Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü "zimmet" suçlamasıyla tutuklandı

        Edirne'nin Enez ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü "zimmet" suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddiaya göre, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü B.N'nin birliğin hesabındaki paraları zimmetine geçirdiği tespit edildi.

        Yakalanması için çalışma başlatılan B.N'nin kaymakamlığa zimmetli bir araçla Lalapaşa ilçesine gittiği belirlendi.

        Lalapaşa Jandarma Komutanlığı, Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmasıyla araç Küçünlü köyü yakınlarında durduruldu.

        Gözaltına alınan B.N, jandarmadaki işlemlerinin ardından Enez Adliyesi'ne sevk edildi.

        B.N. çıkarıldığı hakimlikçe "zimmet" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve İran anlaşamadı!
        ABD ve İran anlaşamadı!
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Muhtarlarımızın her konuda yanındayız
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Muhtarlarımızın her konuda yanındayız
        Edirne'de nevruz kutlamaları
        Edirne'de nevruz kutlamaları
        Edirne'de köylerde uyuşturucu ile mücadele çalışması
        Edirne'de köylerde uyuşturucu ile mücadele çalışması
        Edirne'de ertelenen Nevruz Bayramı kutlamaları yapıldı
        Edirne'de ertelenen Nevruz Bayramı kutlamaları yapıldı
        Edirne'de ertelenen Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
        Edirne'de ertelenen Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
        Edirne'de Nevruz Bayramı kutlandı
        Edirne'de Nevruz Bayramı kutlandı