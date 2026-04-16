        Edirne'de çocuklar fayton boyama etkinliğine katıldı

        Edirne'de çocuklar fayton boyama etkinliğine katıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı tarafından çocuklarla birlikte talika (fayton) boyama etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 15:57 Güncelleme:
        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 50. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Devecihan Kültür Merkezinde düzenlenen programda, anaokulu öğrencilerine talika (fayton) boyama teknikleri gösterildi.


        Programa ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ney sanatçısı Serkan Kamacı da katılarak çocuklara müzik dinletisi sundu.

        Ekinliğin çocuklar açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Abacı, amaçlarının kültürel mirası yeni nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

        Bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini ifade eden Arabacı, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte talika tekeri boyama etkinliği yapıyoruz. Onlara hem bu kültürü tanıtıyoruz hem de gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Çırak yetiştirmek istediğini de dile getiren Abacı, çocukların ilgisiyle gelecekte yeni ustaların yetişebileceğini söyledi.


        Abacı, geçmişte var olan kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

        Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!
        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Edirne'de köy yolları yenileniyor
        Edirne'de köy yolları yenileniyor
        Okul güvenliği için alınacak tedbirler masaya yatırıldı
        Okul güvenliği için alınacak tedbirler masaya yatırıldı
        Edirne'de Selimiye'nin gölgesinde tava ciğer dağıtıldı
        Edirne'de Selimiye'nin gölgesinde tava ciğer dağıtıldı
        Edirne'de eski milli sporcu intihar etti
        Edirne'de eski milli sporcu intihar etti
        Edirne Valisi Sezer afet gönüllülerini kabul etti
        Edirne Valisi Sezer afet gönüllülerini kabul etti
        Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
        Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama