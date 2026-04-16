Edirne Valisi Sezer afet gönüllülerini kabul etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) üyelerini kabul etti.
Giriş: 16.04.2026 - 13:19
Edirne Valisi Yunus Sezer, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) üyelerini kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, MAG-AME Yönetim Kurulu Üyesi ve Edirne Temsilcisi Tuğberk Emre Aktaş ziyarette ekibinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek MAG-AME ekibine başarı diledi.
Ziyarete, Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cengiz Karakuş da yer aldı.
