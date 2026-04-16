        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor.

        Giriş: 16.04.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor.

        Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvan sağlığı biriminde görevli teknik personeller sağlıklı hayvan ve sürdürülebilir üretimin devamı için çalışmalar yapıyor.


        Küçükbaş hayvanlarda hastalıktan koruyucu şap ve çiçek aşılama faaliyetleri aralıksız devam ederken, küpeleme çalışmaları da titizlikle gerçekleştiriliyor.

        Teknik personeller hayvan sağlığını korumak, hastalıkların yayılmasını önlemek ve yetiştiricilerin emeğini güvence altına almak için her daim sahada ve üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

        - Edirne'de "Müzede Bir Gün" etkinliği

        Edirne'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Müzede Bir Gün" etkinliği düzenlendi.

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar geleneksel yöntemlerle sikke basımı gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, tarihi sadece izlemekle kalmadıklarını, ona dokunarak yeniden yaşattıklarını belirtti.

        Katılım gösteren tüm sanat ve tarih severlere teşekkür eden Soytürk, Edirne'nin kültürel mirasını hep birlikte yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

        - Uzunköprü'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

        Uzunköprü ilçesinde başlatılan üstyapı çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cadde ve sokaklarda yol düzenleme çalışması gerçekleştiren ekipler, kanal ve su arızalarını da gideriyor.

        Ekipler park, bahçe, ağaç ve temizlik bakım işlemlerine devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
