Süloğlu ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor.



Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvan sağlığı biriminde görevli teknik personeller sağlıklı hayvan ve sürdürülebilir üretimin devamı için çalışmalar yapıyor.





Küçükbaş hayvanlarda hastalıktan koruyucu şap ve çiçek aşılama faaliyetleri aralıksız devam ederken, küpeleme çalışmaları da titizlikle gerçekleştiriliyor.



Teknik personeller hayvan sağlığını korumak, hastalıkların yayılmasını önlemek ve yetiştiricilerin emeğini güvence altına almak için her daim sahada ve üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.



- Edirne'de "Müzede Bir Gün" etkinliği



Edirne'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Müzede Bir Gün" etkinliği düzenlendi.



Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar geleneksel yöntemlerle sikke basımı gerçekleştirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, tarihi sadece izlemekle kalmadıklarını, ona dokunarak yeniden yaşattıklarını belirtti.



Katılım gösteren tüm sanat ve tarih severlere teşekkür eden Soytürk, Edirne'nin kültürel mirasını hep birlikte yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.



- Uzunköprü'de üstyapı çalışmaları devam ediyor



Uzunköprü ilçesinde başlatılan üstyapı çalışmaları sürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cadde ve sokaklarda yol düzenleme çalışması gerçekleştiren ekipler, kanal ve su arızalarını da gideriyor.



Ekipler park, bahçe, ağaç ve temizlik bakım işlemlerine devam ediyor.

