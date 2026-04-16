Okul güvenliği için alınacak tedbirler masaya yatırıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında, okullarda alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısı gerçekleştirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katıldığı toplantıda, okulların güvenliğine ilişkin mevcut uygulamalar ele alındı. Risk alanları ve okul güvenliğine yönelik alınacak ilave tedbirler ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Toplantıya, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, ilgili polis müdürleri de katıldı.

