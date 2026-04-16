MAGAME'den Vali Sezer'e ziyaret

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAGAME) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı ile dernek üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.





Valilikte gerçekleşen ziyarette, kentte yürütülen afet farkındalığı ve gönüllülük çalışmaları ele alındı.





Ziyarete, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Karakuş da eşlik etti.





Vali Sezer, afetlere hazırlık konusunda sivil toplum kuruluşlarının önemli bir rol üstlendiğini belirterek, MAGAME üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.





AFAD İl Müdürü Karakuş ise Edirne genelinde yürütülen afet hazırlık, eğitim ve koordinasyon faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.





Dernek Başkanı Karadayı da MAGAME'nin mahalle bazlı gönüllülük sistemiyle afetlere hızlı ve etkin müdahale etmeyi amaçladığını ifade etti.



