Edirne'de TAMP Yerel Düzey Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Edirne'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Yerel Düzey Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, Türk Kızılay Edirne İl Başkanı Gözde Emel Baytar başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Uzmanı Osman Dolukan Çakmak tarafından il genelinde beslenme çözüm ortaklarına yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, mevcut planlamalar ve uygulamalar değerlendirildi. Yetkililer, afet müdahale planlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

