Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 228 şüpheliden 20'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte son bir ayda uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı. Operasyonlarda, 5 kilo 500 gram skunk, 2 kilo 324 gram sentetik kannobinoid, 909 gram kokain, 872 gram metamfetamin, 8 bin 752t sentetik ecza ve 4 hassas terazi ele geçirildi, 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 186'sına "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 30 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.