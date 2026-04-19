Erzurum'da kaza yapıp fenalaşan sürücüyü, itfaiye ekipleri aracın camını kırarak çıkardı

Erzurum'da refüje çıktıktan sonra otomobil içinde fenalaşan sürücüyü, itfaiye ekipleri aracın camını kırarak çıkardı. Yakutiye ilçesinde S.Y. yönetimindeki 34 UB 9998 plakalı otomobil, havaalanı yolundan şehir merkezi istikametine seyir halindeyken refüje çıktı. Bölgede yol kontrolü yapan trafik polisleri hemen kaza yerine intikal etti. Araçta fenalık geçirdiği belirlenen sürücüyü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın camını kırarak çıkardı. Şeker hastası olduğu belirlenen S.Y. sağlık ekiplerinin araç içindeki müdahalelerinin ardından, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

