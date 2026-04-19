Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktor, hasta ve yakınlarını şaşırttı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 31 yaşındaki kadının böbrek ve mesane arasındaki üreterinden (idrar kanalı) kapalı ameliyatla çıkarılan irili ufaklı 51 taş, profesör, hasta ve yakınlarını şaşırttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 11:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Rüveyda Özer'e bir süre önce mide bulantısı, ağrı ve sancı şikayetleriyle başvurduğu hastanelerde, böbrek ve mesane arasındaki üreterinde taş tespit edilerek açık ameliyat önerildi.

        Açık ameliyatı kabul etmeyen Özer, ağrıları yüzünden her gün acil servislere giderek ağrı kesici ve serumlarla acısını dindirmeye çalıştı.

        Şikayetleri artınca Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi üroloji kliniğinden Prof. Dr. Fatih Özkaya'ya başvuran Özer, buradaki tetkiklerinin ardından ameliyata alındı.

        Yaklaşık 1,5 saat süren kapalı ameliyatta Özer'in üreterinden çıkan irili ufaklı 51 taş, hem bu alanda 17 yıldır çalışan Özkaya'yı hem de hasta ve yakınlarını şaşırttı.

        - "Teker teker saydık, irili, ufaklı 51 taş çıkardık"

        Prof. Dr. Fatih Özkaya, AA muhabirine, hastada ilginç bir vakayla karşılaştıklarını söyledi.

        Anatomik olarak sağ tarafında çift üreter kanalı olan hastanın kanallarından birinde çok sayıda taş bulunduğunu anlatan Özkaya, "Bu hastada sıra dışı olan şey, böbrek ve mesane arasındaki üreter dediğimiz kanalda çok fazla taş vardı. Bu taşları açık ameliyat ya da lazerle kırmak yerine laparoskopik (kapalı) yöntemle yapıp tüm taşları temizlemeyi amaçladık. Ameliyat başarılı geçti. Tüm taşları temizledik ve teker teker saydık, irili ufaklı 51 taş çıkardık." dedi.

        Özkaya, radyolojik görüntülerde bu kadar taşın görülmediğini, hastanın üreter kanalını açınca taş yoğunluğuyla karşılaştıklarını dile getirdi.

        - "Üreterde bu kadar çok sayıda taş daha önce hiç görmedim"

        Doğu Anadolu'da böbrek taşı açısından çok fazla hasta bulunduğuna dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

        "Bundan daha fazla taşı böbrekten çıkarıyoruz ancak üreterde bu kadar taşı ilk kez gördüm ve daha önce üreterden bu kadar taş çıkarmamıştım. 17 yıldır ürolojideyim, binden fazla taş vakasıyla karşılaştım ama üreterde bu kadar çok sayıda taş daha önce hiç görmedim."

        Prof. Dr. Özkaya, hastanın operasyon sonrası ağrılarından kurtulduğunu belirterek, böbrek ve üreter taşlarının oluşmaması için bol bol su içilmesini önerdi.

        Özkaya, ulusal ve uluslararası kongrelerde de vakayla ilgili sunum yapacaklarını söyledi.

        Hastanın babası Selahattin Özer de kızına İstanbul'da kapalı ameliyat yaptıramadıklarını anlatarak, "Kızım her gün sancılanıyordu ve acile gidip iğne, serum yapılıyordu. Sağ olsun Fatih Bey kapalı ameliyat yaptı, Allah'a şükür kızım kurtuldu. 51 taş çıkarıldı, çok şaşırdık. Bu kadar taş hayatımda görmedim, duymadım. Taşları gördüğümüzde hayret ettik. Bu çocuk bu taşlarla nasıl yaşamış?" diye konuştu.

        Hastane hizmetlerinden memnun kaldıklarını dile getiren Özer, Prof. Dr. Özkaya ve ekibine teşekkür etti.

        - "Taşları görünce Fatih hoca da biz de çok şaşırdık"

        Erzurumlu olan Rüveyda Özer de tavsiye üzerine İstanbul'dan Prof. Dr. Özkaya'ya ameliyat olmak için geldiğini söyledi.

        Mide bulantısı, ağrı ve sancıları nedeniyle sürekli hastaneye gittiğini anlatan Özer, "Her gün acile gidiyordum, ağrı kesici iğneler yaptırıyordum. Ameliyat oldum, ağrılarım geçti. Fatih hocaya çok teşekkür ederim. Filmlerde bu kadar taş görülmüyordu. Taşları görünce Fatih hoca da biz de çok şaşırdık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

