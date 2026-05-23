Eskişehir'de evde çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 23.05.2026 - 11:51
Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
