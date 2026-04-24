Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.



Araçtaki Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.



Öte yandan, araç sürücüsüne, çeşitli ihlallerden dolayı 25 bin 52 lira idari ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

