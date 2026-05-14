Kastamonu'da çeşmenin oluğunda serinleyen ayı kamerada

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir çeşmenin oluğuna girerek serinlemeye çalışan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlçeye bağlı Derelitekke köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çalışma yürüten Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü personeli Mehmet Kızlan, bir ayının çeşmenin oluğuna girdiğini fark etti. Kızlan, ayının olukta serinlediği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre olukta kalan ayı, daha sonra çıkarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

