Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da çeşmenin oluğunda serinleyen ayı kamerada

        Kastamonu'da çeşmenin oluğunda serinleyen ayı kamerada

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir çeşmenin oluğuna girerek serinlemeye çalışan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 13:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çeşmenin oluğunda serinleyen ayı kamerada

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir çeşmenin oluğuna girerek serinlemeye çalışan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Derelitekke köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çalışma yürüten Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü personeli Mehmet Kızlan, bir ayının çeşmenin oluğuna girdiğini fark etti.

        Kızlan, ayının olukta serinlediği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Bir süre olukta kalan ayı, daha sonra çıkarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        85 yılın en düşük seviyesinde
        85 yılın en düşük seviyesinde

        Benzer Haberler

        15. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kastamonu'da başladı
        15. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kastamonu'da başladı
        Başkan Kavaklıgil, projelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye anlattı
        Başkan Kavaklıgil, projelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye anlattı
        Görme engelliler tiyatroseverlerin karşısına 5. oyunlarıyla çıkmaya hazırla...
        Görme engelliler tiyatroseverlerin karşısına 5. oyunlarıyla çıkmaya hazırla...
        Unutulmaya yüz tutan ahşap oyma sanatı, bu kursla gelecek kuşaklara aktarıl...
        Unutulmaya yüz tutan ahşap oyma sanatı, bu kursla gelecek kuşaklara aktarıl...
        Edebiyatın merkezi olacak dernek binası kapılarını açtı
        Edebiyatın merkezi olacak dernek binası kapılarını açtı
        Kastamonu Üniversitesi'nde "20. Yıl Gençlik Festivali" düzenlendi
        Kastamonu Üniversitesi'nde "20. Yıl Gençlik Festivali" düzenlendi