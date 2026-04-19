Kastamonu'da tabancayla kazara kendisini vuran kişi ağır yaralandı. Kuzeykent Mahallesi Vali Aydın Arslan Caddesi'ndeki bir evde B.Ç'nin belinden çıkarmak istediği silah kazara ateş aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.Ç. sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

