Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası'nda öğrenciler peynir yapımını öğrendi

        Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası'nda öğrenciler peynir yapımını öğrendi

        Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler coğrafi işaretli peynir yapımını öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası'nda öğrenciler peynir yapımını öğrendi

        Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler coğrafi işaretli peynir yapımını öğrendi.

        Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla bir restoranda "peynir mayalama" etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan öğrenciler, bölgenin tescilli lezzeti olan Kırklareli beyaz peynirinin yapım aşamalarını, gastronomi uzmanı Asuman Kerkez ve Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) tekniker olarak görevli Bube Demir gözetiminde peynir mayalama işlemlerini öğrendi.

        KLÜ Gıda AR-GE İnovasyon Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli Bube Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirtti.

        Çocuklara peynir üretiminin tüm safhalarını uygulamalı olarak anlattıklarını ifade eden Demir, şöyle devam etti:

        "Türk Mutfağı Haftası kapsamında, çocuklarımızın peynire karşı olan ön yargılarını kırmak için üretim aşamalarını anlattık. Hem bölgemizin coğrafi işaretli peynirini tanıttık hem de tattırdık.


        Ürünlerimizi korumak ve tanıtmak adına tüm süreci birlikte tecrübe ettik. Üniversitemiz bünyesinde zaten peynir ustası yetiştirmek üzere teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Bu kez çocukların da bu sürece tanık olmasını, peynirle daha yakından haşır neşir olmalarını istedik."

        Ardından öğrencilere kente özgü hardaliye ikram edildi.

        Etkinlik, Can Tutuğ ve Tolga Şişko'nun caz dinletisi ile sona erdi.












        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde eğitim güvenliği toplantısı
        Kırklareli'nde eğitim güvenliği toplantısı
        Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Oğlunun sağlığı için başladığı arıcılık yaşam biçimi oldu
        Oğlunun sağlığı için başladığı arıcılık yaşam biçimi oldu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan'dan "Türk Mutfağı Haftası" mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan "Türk Mutfağı Haftası" mesajı