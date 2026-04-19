Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobilin yön levhasına çarpması nedeniyle ulaşım aksadı. Otoyolun Körfez ilçesi İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 ADC 689 plakalı otomobil, Hacı Akif Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön levhasına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

