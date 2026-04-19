        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçim için oy kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yaşayan Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için Gebze ilçesindeki Kroman Çelik İlkokulu'nda sandık kuruldu.

        Seçmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen oy verme işlemi sırasında kuyruklar oluşurken Kocaeli Balkan Türkleri ve Dayanışma Derneği yetkilileri, seçmenlere işlemlerinde yardımcı oldu.

        Oy kullanma işlemi, saat 20.00'ye kadar devam edecek.

        - "İnsanlar nerede yaşıyorsa yaşasın bir devletin vatandaşıysa oyunu rahatlıkla kullanabilmeli"

        Dernek başkanı Şükrü Ar, AA muhabirine, son 5 yılda Bulgaristan seçimleri için 8'inci kez sandık başına gidildiğini söyledi.

        Türkiye'de seçim için 20 sandık bulunduğunu, bu konuda mağduriyet yaşadıklarını belirten Ar, "Önceki seçimde 7 ilçemizde 10 sandık açmıştık. Şu an bir sandık açabildik." dedi.

        Çifte vatandaşların ve Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman topluluğun sandığa gitmesinin önemine işaret eden Ar, "Vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullanmasını istiyoruz. Sosyal yaşantısından feragat ederek oyunu atmaya gelenler var. Yaşlı insanlar ayakta duramıyorlar ama burada birkaç saat sıra beklemek zorundalar. Bunlara rağmen insanımız yine de demokratik hakkını savunuyor. Bizler de dernekler olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

        Ar, Bulgaristan'da kabul edilen düzenlemeyle Avrupa Birliği (AB) haricindeki ülkelerde diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında açılabilecek sandık sayısının 20 ile sınırlandırıldığını hatırlatarak, "İnsanlar nerede yaşıyorsa yaşasın bir devletin vatandaşıysa oyunu rahatlıkla kullanabilmeli. Bu imkanı vatandaşına devlet sağlamalı." dedi.

        Düzce'den gelen Mihrican Yıldırım da "Biz de varız demek için buradayız. Aslında çalışan insanlarız. Pazar günü ne kadar gelmek istemesem de bu da bizim bir hakkımız. Bulgaristan'daki vatandaşlarımıza destek olmak için geldik." ifadesini kullandı.

        Gizem Türkel ise ilk defa oy kullanacağı için heyecanlı olduğunu dile getirerek, herkes için hayırlı olmasını diledi.

        Fikri Harun, oy kullanmak için yaklaşık 2 saat bekleyerek mağduriyet yaşadıklarını, önceki seçimde sandık sayısının daha fazla olması dolayısıyla böyle bir yoğunluk yaşanmadığını, bugün ise 1500 kişinin oy kullanabileceği bir sandıkta 15 binden fazla kişinin oy kullanmaya çalıştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
