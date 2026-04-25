Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Konya'da bisiklet kültürü küçük yaşta başlıyor

        Konya'da bisiklet kültürü küçük yaşta başlıyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 12:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bisiklet kültürü küçük yaşta başlıyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimlerini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen etkinlikler kapsamında anaokullarında atölye çalışmaları ve bisiklet temalı oyunlarla çocuklara bisikletin faydaları anlatılıyor.

        İlkokul öğrencilerine bisiklet bakımı, teker yaması yapımı ve lastik hava basıncı kontrolü gibi temel tamir konularında uygulamalı eğitimler veriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin 680 kilometrelik bisiklet yolu ağıyla dünyada örnek bir konumda olduğunu belirtti.

        Çocukların bisiklet kullanma alışkanlığını erken yaşlarda edinmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'mızda bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Küçük yaşta kazanılan bu becerilerin hem günlük hayatta hem de sorumluluk bilincinin gelişiminde önemli olduğuna inanıyoruz. Bisiklet farkındalık programlarından 16 anaokulunda 1555, 20 ilkokulda ise 2 bin 356 olmak üzere toplam 3 bin 911 öğrencimiz faydalandı. Yıl sonuna kadar devam edecek eğitimlerimizle daha fazla çocuğumuza ulaşarak, bisikletli yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        İran'da işler karmaşık: Masada uzlaşı kuliste savaş
        İran'da işler karmaşık: Masada uzlaşı kuliste savaş
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!

        Benzer Haberler

        Uzmanlardan "Çocuklar gördüklerini gerçek hayata taşıyor" uyarısı
        Uzmanlardan "Çocuklar gördüklerini gerçek hayata taşıyor" uyarısı
        Konya'da gönüllülerin yaptırdığı kütüphane törenle açıldı
        Konya'da gönüllülerin yaptırdığı kütüphane törenle açıldı
        'Beyşehir Gölü, kaybettiği suyun yüzde 50'sini telafi etti'
        'Beyşehir Gölü, kaybettiği suyun yüzde 50'sini telafi etti'
        Karapınar'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
        Karapınar'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
        Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni Konya'da kapılarını açıyor
        İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni Konya'da kapılarını açıyor