Konya'da bisiklet kültürü küçük yaşta başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimlerini sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen etkinlikler kapsamında anaokullarında atölye çalışmaları ve bisiklet temalı oyunlarla çocuklara bisikletin faydaları anlatılıyor.



İlkokul öğrencilerine bisiklet bakımı, teker yaması yapımı ve lastik hava basıncı kontrolü gibi temel tamir konularında uygulamalı eğitimler veriliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin 680 kilometrelik bisiklet yolu ağıyla dünyada örnek bir konumda olduğunu belirtti.



Çocukların bisiklet kullanma alışkanlığını erken yaşlarda edinmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:



"Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'mızda bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Küçük yaşta kazanılan bu becerilerin hem günlük hayatta hem de sorumluluk bilincinin gelişiminde önemli olduğuna inanıyoruz. Bisiklet farkındalık programlarından 16 anaokulunda 1555, 20 ilkokulda ise 2 bin 356 olmak üzere toplam 3 bin 911 öğrencimiz faydalandı. Yıl sonuna kadar devam edecek eğitimlerimizle daha fazla çocuğumuza ulaşarak, bisikletli yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

