Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Kütahya'nın Simav ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Samat köyünde tarlasına traktörle çift sürmeye giden Ramazan A'nın (62) akşam eve dönmemesi nedeniyle yakınları arama çalışması başlattı.
Ramazan A'nın Emenek mevkisindeki tarlası civarında şarampole devrilen traktörünün altında hareketsiz halde bulunması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan A'nın kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
