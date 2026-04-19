GÜNCELLEME - Manisa'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü, mahsur kalan görme engelli merdivenle kurtarıldı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında ev sahibi öldü, mahsur kalan görme engelli itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akıncılar Mahallesi 8 Eylül Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahalede bulunan ekipler, binadakileri tahliye etmek için çalışma yürüttü.
Yangının çıktığı evde yaşayan Nusret Bengüoğlu (65), itfaiye ekiplerince yaralı olarak tahliye edildi. Dumandan etkilenen Bengüoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yanan dairenin iki kat üzerindeki evinde mahsur kalarak dumandan etkilenen görme engelli Yasemin Özpazarcı da itfaiyenin sepetli merdiveniyle balkondan kurtarıldı.
Özpazarcı'ya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
- Ev sahibi kurtarılamadı
Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Nusret Bengüoğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bengüoğlu'nun cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
