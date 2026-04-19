        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da apartmanda çıkan yangında bir kişi yaralandı, mahsur kalan görme engelli merdivenle kurtarıldı

        Manisa'da apartmanda çıkan yangında bir kişi yaralandı, mahsur kalan görme engelli merdivenle kurtarıldı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı, mahsur kalan görme engelli itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Akıncılar Mahallesi 8 Eylül Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevlere müdahalede bulunan ekipler, binadakileri tahliye etmek için çalışma yürüttü.


        Yangının çıktığı evde yaşayan Nusret Bengüoğlu (65), itfaiye ekiplerince yaralı olarak tahliye edildi. Dumandan etkilenen Bengüoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yanan dairenin iki kat üzerindeki evinde mahsur kalarak dumandan etkilenen görme engelli Yasemin Özpazarcı da itfaiyenin sepetli merdiveniyle balkondan kurtarıldı.


        Özpazarcı'ya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        "Annem bana can verdi ben ona hayat"
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Mesir coşkusu sporla başladı
        Manisa, 5 asırlık gelenek öncesi baştan sona yenileniyor
        Manisa filede Kazan ile devam
        Kadın girişimciden tarımda akılcı çözüm Bağlarda dolu ve güneşe karşı tül k...
        Uluslararası öğrenciler Sardes'te tarihle buluştu
        Manisa'da bağ evinde çıkan yangında 90 yaşındaki kişi öldü
