        Manisa'da bağ evinde çıkan yangında 90 yaşındaki kişi öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bağ evinde çıkan yangında 90 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Piyadeler Mahallesi Aşağı Piyadeler mevkisinde Şükrü Özdil'e ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin tamamen yandığı belirlendi. Evde yapılan incelemede, Özdil'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Mahalle muhtarı İsa Bilgiç, gazetecilere, Özdil'in evde yalnız yaşadığını belirterek, "Şükrü amca olaydan bir saat önce kahvehanedeymiş. Yangını kimse görmemiş. Haberi alır almaz eve geldik ancak evde olduğunu kimse bilmiyordu. Bazıları kahvehanede, bazıları yolda olduğunu söyledi ama kendisi evdeymiş." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

