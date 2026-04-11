Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.
Mardin-Diyarbakır kara yolunun kırsal Sultanköy Mahallesi mevkisinde, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada Gülistan K. (45), Hivanur K. (12), Deniz K. (6), Ebrar C. (7), Arife C. (39), Hamdiye T. (42), Mustafa T. (11), Bahoz T. (12), Azat U. (24) ve Zozan U. (14) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
