Mersin'de otoyolda devrilen tır ulaşımı aksattı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda devrilen tır, ulaşımda aksamaya neden oldu. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sürücünün yaralanmadığı kaza nedeniyle otoyolun Tarsus istikametinde ulaşım aksadı. Yoldaki aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

