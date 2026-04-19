Mersin'de silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, dün Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Altaylılar Mahallesi yakınında birbirlerine taş ve sopalarla saldıran taraflar arasında aynı yerde kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavganın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

