Mersin'de tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Giriş: 18.04.2026 - 22:31
Alınan bilgiye göre, Z.Ç. (41) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde S.G'ye (34) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince yaralı S.G. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.G, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Z.Ç. ise polis merkezine götürüldü.
