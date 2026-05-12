Silifke'de Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Silifke Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, tiyatro gösterisi sundu. Çeşitli oyunların da sergilendiği etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, okul müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.

