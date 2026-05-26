Bodrum'da korsan taşımacılık yapan 4 sürücüye para cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 4 sürücüye toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yolcu taşımacılığının usulüne uygun ve güvenli yapılması amacıyla korsan taksi faaliyetlerine yönelik denetimlerini artırdı.



Ekiplerce yürütülen fiziki takip ve denetimler kapsamında 4 otomobil sürücüsünün, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak yetkisiz yolcu taşımacılığı yaptığı belirlendi.



- Sürücü belgelerine el konuldu



Denetimlerde yakalanan 4 araç, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.



Ayrıca, sürücülerin belgelerine 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.







