Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Nevşehir'de aydınlatma direğine çarparak yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. E.Ş'nin kullandığı 50 ZC 167 plakalı hafif ticari araç, Nevşehir-Derinkuyu kara yolu Göre beldesi girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

