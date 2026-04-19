Nevşehir'de sahte para operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde piyasaya sahte dolar sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafın, bazı kişilerin alışverişte sahte dolarla ödeme yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır 19 bin 200 sahte dolar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.E, B.T, S.T. ve F.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

