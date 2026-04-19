Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 72 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou (Dk. 89 Yunus Emre Çift), Ntcham (Dk. 81 Yalçın Kayan), Coulibaly (Dk. 81 Sousa), Emre Kılınç, Holse, Moundilmadji (Dk. 72 Ndiaye)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cengiz Ünder (Dk. 65 Cerny), Orkun Kökçü (Dk. 77 Rashica), Olaitan, Toure (Dk. 65 Jota), Hyeon-Gyu Oh (Dk.89 Mustafa Erhan Hekimoğlu)
Goller: Dk. 50 Holse, Dk. 56 Coulibaly (Samsunspor), Dk. 90 +1 Asllani (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 38 Satka, Dk. 41 Makoumbou, Dk. 70 Emre Kılınç, Dk. 88 Van Drongelen, Dk. 90+2 Yalçın Kayan (Samsunspor), Dk. 66 Murillo ve Dk. 88 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
