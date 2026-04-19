Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından

        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Biz bir ilki başarmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı Samsunspor tarihinde hiç almadı. Onu alarak bu sezonu taçlandırmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Biz bir ilki başarmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı Samsunspor tarihinde hiç almadı. Onu alarak bu sezonu taçlandırmak istiyoruz" dedi.

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Samsunspor maçının ardından gazetecilere açıklama yapan Yüksel Yıldırım, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını söyledi.

        Oynayacakları son maçların güçlüğüne dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:

        "Bizim hedefimiz hep ilk 5 dedik' ve bunun için de yani elimizden geleni son maça kadar yapacağız. Biliyorsunuz bizim son 5 maçımız çok zor. Beşiktaş, peşine Alanya var. Ondan sonra Galatasaray, Başakşehir, Göztepe. Hepsi yani bizim üstümüzdeki takımlar. Biz bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkacağız. Bugün futbolcularıma çok galibiyetten ötürü teşekkür ediyorum. ."

        Her şeyin güzel olacağını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bizim esas hedefimiz kupa. Perşembe günü Trabzonspor ile çok çok önemli bir maçımız var. Biz o maça mutlak galibiyet için çıkmak istiyoruz. Çünkü Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Samsunspor bu sene Avrupa'da en son elenen Türk takımı oldu. Elendiğimiz Rayo Vallecano, yarı finalde. Yani bir gol daha atsaydık belki biz olacaktık oralarda. Demek ki bu işler çok zor değilmiş. Tecrübesizliğimizin kurbanı olmuştuk. Biz bir ilki başarmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı Samsunspor tarihinde hiç almadı. Onu alarak bu sezonu taçlandırmak istiyoruz. Bugün Samsunspor taraftarı mükemmeldi. İnanılmaz bir destek verdi. Taraftar bizi böyle desteklesin. Bu oyuncular önüne gelen her takımı yenecektir. Bu kadar iddialı söylüyorum. Tekrar çok çok mutluyum. Böyle bir 3 puanı hele de Beşiktaş gibi bir takımı yani neredeyse ezerek aldık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

