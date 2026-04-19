GÜNCELLEME 2 - Siirt ve Kurtalan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve tarım arazileri ile bir Kur'an kursu ve iki ahırı su bastı, bazı araçlar zarar gördü.



Merkez Kooperatif, Alan ve Algül mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.



İhbar üzerine bölgelere sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, evlerle iş yerlerindeki suların tahliyesine yönelik çalışma yaptı.



Kezer Çayı üzerinde bulunan Kezer Köprüsü de aşırı yağışlar nedeniyle hasar gördü.



Kurtalan'da Yeni Mahalle, Sümer ve Tekel mahallelerinde de yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti, bazı iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi, bazı yollarda hasar oluştu.



Sümer Mahallesi'nde suyun bastığı iki ahırda ise bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu, yem ve saman zarar gördü.



Sel nedeniyle su basan Suffe Erkek Yatılı Kur’an Kursu ile bazı evlerin depolarında hasar oluştu, buradaki bazı beyaz eşyalar sel sularına kapılarak sürüklendi.



Ayrıca suyun bastığı bahçelerdeki araçlar su altında kaldı. Araçlarda hasar meydana geldi.



AFAD ve Kurtalan Belediyesi ekiplerinin su tahliyesi çalışmaları sürüyor.



- 112 Acil Çağrı Merkezine 252 ihbar yapıldı



Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 02.00 itibarıyla kent merkezi ve ilçelerinden 112 Acil Çağrı Merkezine sel ve su baskınlarıyla ilgili 252 ihbar yapıldı.



İhbarlar üzerine AFAD il Müdürlüğünden 8 araç ve 41 personel, İl Özel İdaresinden 70 araç ve 142 personel, Siirt Belediyesinden 17 araç ve 62 personel, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 7 araç ve 13 personel, Karayolları 94. Siirt Şubesinden 12 araç ve 50 personel görevlendirildi, emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara destek verdi.



- "Gerekli destekler vatandaşlarımıza sağlanacaktır"



Vali Kemal Kızılkaya, yağışlar nedeniyle hasar gören Kezer Köprüsü ile taşkın riski bulunan bölgelerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, ilde 03.00 ile 05.00 saatleri arasında metrekareye 30 ile 97 kilogram arasında yağış düştüğünü belirtti.



Kızılkaya, şunları kaydetti:



"Kısa sürede etkili olan bu yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları aldık. Ekiplerimizce sahada daha önce riskli bölgelerde gerekli tedbirler alınmıştı ancak yağışın ani ve yüksek miktarda olması bazı bölgelerde hasara yol açtı. Özellikle Kezer mevkisinde eski kara yolu köprümüzde hasar oluştu. Güvenlik amacıyla köprüyü trafiğe kapattık, ulaşım yeni köprü üzerinden kontrollü şekilde sağlanıyor. İlçelerimizde, özellikle Kurtalan ve Şirvan başta olmak üzere kırsal alanlardan da ihbarlar gelmektedir. Tüm ekiplerimiz bu ihbarlara süratle müdahale etmektedir. Şu anda önceliğimiz su baskınlarının tahliyesi, ardından hasar tespit çalışmalarıdır. Tespitlerin tamamlanmasının ardından gerekli destekler vatandaşlarımıza sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın müsterih olmasını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."



Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Kızılkaya, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.



- "Afet sürecinin tüm aşamaları Valiliğimizce yakından takip edilmekte"



Valilikten yapılan diğer bir açıklamada da selden zarar gören vatandaşların merkezde AFAD'a, ilçede ise Kurtalan Kaymakamlığına 15 gün içerisinde hasar tespiti için başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.



Hasar tespit çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili ekipler tarafından yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Vatandaşlarımız hasar tespit sürecine ilişkin bilgi almak ve destek talep etmek amacıyla 0484 223 10 85 numaralı telefon üzerinden yetkililere ulaşabilecektir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, zararların sağlıklı bir şekilde belirlenmesi ve mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlardan oluşan hasar tespit komisyonları kurulmuş olup, çalışmalar sahada aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda il genelinde bina, konut, iş yeri ile birlikte ekili ve dikili tarım alanlarında meydana gelen zararların tespitine yönelik incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Afet sürecinin tüm aşamaları Valiliğimizce yakından takip edilmekte, başta AFAD Başkanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Amacımız, hasar tespit sürecini en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın yaralarını süratle sarmaktır. Devletimizin tüm imkanları seferber edilerek, afetten etkilenen hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir."



- Kurtalan'da sel mağdurları için yurt tahsis edildi



Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede sel ve su baskınları nedeniyle bazı vatandaşların evlerinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.



Açıklamada, "Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kurtalan Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu tahsis edilmiştir. Barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına geçici barınma merkezi olarak tahsis edilen yurda gitmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.



Yeni Mahalle'de beyaz eşya ürünü satan Hakan Kutluk, evinin deposunda bulunan bazı beyaz eşyaları ile 4 aracının su baskını nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

