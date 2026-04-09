Siirt'te "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi

Siirt'te "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.



Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yemekhanesinde düzenlenen çalıştayda, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen programın önemine vurgu yaptı.



Çevre sorunlarının artık sadece yerel değil, küresel bir boyut da kazandığını dile getiren Çanakcıoğlu, "İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, atık yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi başlıklar insanlığın ortak sorumluluğu haline gelmiştir. Bu noktada sıfır atık yaklaşımı yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve kalkınma vizyonudur." dedi.



Çalıştay kapsamında 14 tematik masa kurulduğunu belirten Çanakcıoğlu, şöyle konuştu:



"İklim, su yönetimi, denizler, kıyılar, gıda döngüsü, plastik ve ambalaj, tekstil ve tüketim alışkanlıkları, enerji ve ulaşımın dönüşümü, sanayi ve ekonomi, kamusal alanlar, turizm, eğitim, yönetişim ve finansman gibi birbirinden kritik alanlarda yapılacak istişarelerin son derece değerli çıktılar üreteceğine inanıyorum. Bu çalıştayın en önemli gücü ise hiç şüphesiz siz değerli katılımcıların çeşitliliğidir. Akademisyenlerimiz, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, kooperatiflerimiz, muhtarlarımız ve gençlerimizin aynı masa etrafında buluşması, ortak aklın ve katılımcı yönetim anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Çünkü biliyoruz ki sürdürülebilir bir gelecek ancak birlikte düşünerek, birlikte üreterek ve birlikte sorumluluk alarak mümkündür."



Sıfır atık anlayışının toplumun tüm kesimlerine yayılmasının eğitim, farkındalık ve güçlü bir iş birliği ile mümkün olacağını söyleyen Çanakcıoğlu, "Buradan çıkacak sonuçların uygulanabilir, sürdürülebilir ve yol gösterici olması en büyük temennimizdir. Değerli katılımcılar, valilik olarak bizler bu çalıştaydan çıkacak sonuç bildirgesini sadece bir kağıt parçası olarak görmüyoruz. Buradan çıkacak her sonuç, Siirt'in yerel yönetim stratejisinde ve çevre politikalarında bizlere rehberlik edecektir. Doğa bize miras değil, emanettir. Bu emaneti sıfır atık felsefesini içselleştirmiş bir şehir olarak gelecek nesillere devretmek boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.



Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz de Siirt Belediyesi bünyesinde katı ve tıbbi atıkların bertarafı ve ayrıştırılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı, 6'ncısı Siirt'te düzenlenen çalıştaya katkılarından dolayı paydaş kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.



Çalıştayların sıfır atık süreçlerini değerlendirmek ve raporlamak amacıyla düzenlendiğini aktaran Erdağı, "İnşallah buradan güzel çalışmalarla Siirt'imize kıymetli projeler ve iyi uygulamalar kazandıracağımıza inanıyoruz. Valimizin koordinasyonunda kurumlarımızın ve diğer katılımcıların gayretleriyle daha sürdürülebilir daha çevreye duyarlı ve israfı azaltan çalışmaları hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.



Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül'ün de birer konuşma yaptığı çalıştay, tematik masaların kurulmasıyla devam etti.



Programa Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

