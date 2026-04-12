Siirt'te taşan derede mahsur kalan minibüsteki hasta kadın hayatını kaybetti

Siirt'in Baykan ilçesinde rahatsızlanan kadın, hastaneye götürülürken taşan derede mahsur kalan minibüste yaşamını yitirdi.



Meşelik köyünde rahatsızlanan 68 yaşındaki Naime Gölbaşı, yakınları tarafından minibüsle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmek istendi.



Yola çıkan minibüs, Veyselkarani beldesi yakınlarında yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede mahsur kaldı.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Veyselkarani Belde Belediyesi ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.



Ekiplerin çalışmasıyla araç, bulunduğu yerden güvenli alana çekildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kadın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.



Kadının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

