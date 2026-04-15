Siirt'te otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Mahmut G.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkeze bağlı Kalender köyü yakınlarında seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtaki eşi ve 2 çocuğunu dışarı çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.